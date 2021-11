“Basta, meglio senza lui”: Ronaldo umiliato da Ranieri, arriva la sentenza

Definito “un problema” per il Manchester United da molti esperti, Cristiano Ronaldo è stato umiliato con i Red Devils dal Watford di Ranieri.

2 sole vittorie nelle ultime 7 giornate di Premier League, 4 sconfitte nelle ultime 5, il primo posto lontano 12 punti e l’ultima uscita, sul campo del modesto Watford, chiusa con un disastroso 4-1 che fa traballare la panchina di Ole Gunnar Solskjaer.

Sono i numeri, più di tutto il resto, a definire il difficilissimo momento che sta attraversando il Manchester United. Chiusa la scorsa stagione in crescendo, i Red Devils sembravano convinti di poter tornare tra le grandi d’Inghilterra e d’Europa nel corso della campagna 2021/2022, iniziata in estate con fuochi d’artificio sul mercato.

Non solo Varane e Sancho, soprattutto Cristiano Ronaldo, il figliol prodigo tornato dopo le esperienze al Real Madrid e alla Juventus con l’obiettivo di ritrovare la grandezza perduta e allo stesso tempo di restituirla al club che lo ha trasformato in una delle più grandi stelle di sempre.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

“Cristiano Ronaldo è un problema per lo United”: Merson senza peli sulla lingua

Un nobile obiettivo che però si è scontrato con la dura realtà e che fotografa in modo impietoso il Cristiano Ronaldo di oggi: un campione, un goleador, che però fatica a fare la differenza. È stato così alla Juventus, con tanti gol a livello personale ma con la squadra rimasta la stessa di quando era arrivato, e rischia di essere così anche al Manchester United.

Nonostante i 9 gol in 14 presenze, infatti, per molti Cristiano Ronaldo è un problema per il Manchester United più che un valore aggiunto. Concetto che è stato ribadito anche prima della sfida con il Watford da un grande ex calciatore e oggi opinionista come Paul Merson. Che non si è certo trattenuto nel dire la sua sulla questione.

“Ronaldo sta facendo il suo lavoro, nulla da dire. Ma se devo essere sincero e onesto fino in fondo penso che la squadra fosse migliore prima del suo arrivo. Con lui in campo la squadra non riesce a esprimersi nel modo che vorrebbe.”

LEGGI ANCHE>>>Lazio-Juventus, il VAR rovina i piani del tecnico: è rigore

Condivisibile o no, la riflessione di Merson è quella di molti appassionati e opinionisti. E certo il pesante 4-1 incassato con il Watford di Ranieri oggi pomeriggio non servirà a smentire chi considera fallimentare il rinnovato matrimonio tra CR7 e i Red Devils.