Milan, subito la luce dopo la disfatta: sorpresa inaspettata per i tifosi

Per Pioli e i tifosi del Milan c’è una buona notizia: Maignan potrebbe rientrare già tra qualche settimana.

Il Milan ieri ha perso 4-3 contro la Fiorentina al Franchi. Per i rossoneri si tratta della prima sconfitta in campionato. La squadra di Pioli, in attesa dell’esito del big tra Inter e Napoli, è al primo posto in compagnia dei partenopei e con sette punti di vantaggio sui nerazzurri.

I viola sono riusciti a sbloccare la gara grazie al gol di Duncan, che è stato il più lesto ad intervenire sul pallone dopo un gravissimo errore di Tatarusanu. Il portiere romeno nelle ultime settimane sta giocando titolare al posto di Maignan. L’ex Lille è out per infortunio, ma gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni faranno sicuramente sorridere i tifosi rossoneri.

Milan, Maignan sta bruciando le tappe per rientrare il prima possibile

Come quanto riportato da ‘Sky Sport’, Maignan sta accorciando i tempi del suo recupero. Il suo rientro potrebbe avvenire molto tempo prima del previsto. L’ipotesi inziale, fatta dopo l’intervento al polso sinistro dello scorso ottobre, era di due mesi . L’estremo difensore potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo nei prossimi giorni.

Maignan sta bruciando le tappe, ma, almeno inizialmente, non partirà subito titolare. Al francese sarà concesso del tempo prima di riprendersi definitivamente la porta del Milan. Tatarusanu, prima dell’erroraccio di ieri, aveva sostituito egregiamente l’ex Lille, parando anche un calcio di rigore a Lautaro Martinez nel Derby.