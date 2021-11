Ronaldo, che disastro allo United: è ufficiale, arriva il ribaltone

Il disastro è consumato. La sconfitta di ieri contro il Watford è stata molto pesante per il Manchester United, è arrivata la decisione ufficiale.

Un avvio di stagione molto difficile, quello del Manchester United. E, si può dire, nemmeno prevedibile, viste quelle che erano le premesse estive per una squadra costruita sulla carte potenzialmente anche per vincere il campionato. Eppure, ad oggi i red devils sono tremendamente defilate rispetto alle prime della classe, con il rischio concreto di non riuscire più a risalire la china.

Nemmeno l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha dato modo a tutta la squadra di trovare una spinta propulsiva tale da imporsi in Premier League. Troppi, evidentemente, i problemi a livello tecnico tattico che hanno inciso in questa prima parte della stagione. I numeri parlano chiaro, e sono impietosi: lo United nelle ultime cinque partite ha raccolto soltanto una vittoria, beccandosi tre sconfitte ed un pareggio. Un bottino troppo magro, che ha portato in queste ore ad una decisione importante.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

Disastro Manchester United, Solskjaer esonerato

Le difficoltà dei red devils sono parse evidenti già da diverse settimane, ed anche Ole Gunnar Solskjaer è stato ovviamente indicato come uno dei colpevoli principali di questa situazione. Una squadra con poco mordente, ma anche scarse idee a livello tattico e difficoltà anche mentali nell’approccio a determinate partite.

E cosi, proprio in questi minuti, è arrivata la notizia della quale anche nella notte si è tanto parlato: Solskjaer non è più l’allenatore del Manchester United. E’ stato lo stesso club a comunicarlo con una nota ufficiale comparsa anche sui social. Ed ora ce si fa? Tra i nomi che si sono fatti per la panchina dello United anche quello di Zinedine Zidane. La squadra, va detto, verrà affidata temporaneamente a Fletcher e Carrick, due ex red devils che guideranno i ragazzi fino all’arrivo del nuovo tecnico.