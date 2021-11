Emergenza Juventus: Allegri perde il ‘titolarissimo’ per due big match

Dopo la vittoria dell’Olimpico brutte notizie per la Juventus di Allegri. Il tecnico perde il difensore Danilo per due importanti match.

Grazie alla vittoria dell’Olimpico sulla Lazio, la Juventus di Allegri torna in piena lotta per ‘le posizioni che contano’. I bianconeri hanno recuperato 3 punti al Milan ed attendono con calma il big match di questa sera tra Inter e Napoli. Oltre a questo non ci sono però solo buone notizie per il tecnico bianconero.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport preoccupano le condizioni del calciatore brasiliano Danilo. Il giocatore è uscito anzitempo nel primo tempo del match contro la squadra di Sarri e sarà costretto a saltare qualche delicato ed importante incontro.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, la situazione di Danilo ed un recupero importante

Il giocatore brasiliano ha riportato un problema all’adduttore, salterà sicuramente il big match di Londra in Champions League contro il Chelsea e molto probabilmente lo scontro, molto importante in chiave qualificazione Champions, contro l’Atalanta di Giampiero Gasperini.

LEGGI ANCHE >>> “Cessione rimandata”: la Fiorentina cambia il futuro di Vlahovic

Il tecnico bianconero recupera però Alex Sandro, acciaccato ed ora completamente recuperato dopo le recenti fatiche con la propria Nazionale.