Barcellona, ennesimo incubo: la terribile notte di Ansu Fati

Attimi di paura per Ansu Fati e la sua famiglia, a causa di un furto nella loro abitazione messa in atto da alcuni delinquenti.

Brutta avventura vissuta da Ansu Fati e dalla sua famiglia. Alcuni delinquenti si sono infatti introdotti all’interno dell’abitazione del giocatore del Barcellona situata a Sant Cugat, riuscendo a portare via una refurtiva di grande valore composta da soldi, denaro e orologi. Il tutto è avvenuto proprio nei minuti in cui il classe 2002 ed i suoi genitori si erano sistemati al piano inferiore per guardare la partita tra il club blaugrana e l’Espanyol.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Barcellona, brutta avventura per Ansu Fati

Stando a quanto riportato dal quotidiano ‘Vanguardia’, i presenti intorno alle ore 22 si sarebbero accorti della presenza dei malintenzionati a causa di alcuni rumori sospetti: da qui l’immediata chiamata alle forze dell’ordine. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia locale i quali, però, non sono riusciti a rintracciare i ladri (nel frattempo datisi alla fuga). Le indagini stanno proseguendo, con il giocatore che ha presentato formale denuncia in seguito all’accaduto.

LEGGI ANCHE>>> “Il gioiello saluta l’anno”: Barcellona, che tegola per Xavi

Prosegue quindi il momento complicato per il Golden boy del Barcellona, al quale la società ha voluto assegnare la maglia numero 10 dopo la partenza di Lionel Messi. Fin qui lo spagnolo ha collezionato soltanto 8 presenze stagionali tra Liga (5) e Champions League (3) “condite” da 4 reti e un assist. Il motivo è da ricercare nei frequenti problemi fisici accusati, l’ultimo dei quali (un infortunio alla coscia) lo ha costretto proprio a saltare la gara con l’Espanyol che ha visto il debutto in panchina di Xavi.