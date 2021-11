Tutto pronto per il fischio di inizio di Verona-Empoli, match della tredicesima giornata di Serie A. Si parte alle ore 18:30.

Sta per iniziare Verona-Empoli, match della tredicesima giornata di Serie A 2021/2022. Alle ore 20:45, allo stadio Marcantonio Bentegodi. Igor Tudor, dopo la positività al Covid-19, torna in panchina per sfidare la compagine toscana di Aurelio Andreazzoli. L’Empoli, con gli stessi punti in classifica dei padroni di casa, in trasferta è inarrestabile. Le vittorie fuori casa sono quattro su cinque fino a questo punto. A dare il via al match sarà il signor Gariglio. Al VAR, invece, la coppia formata da Mazzoleni e Mondin.

Verona-Empoli, le probabili formazioni

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All.: Tudor.

A disposizione: Pandur, Berardi, Cetin, Ruegg, Magnani, Sutalo, Ceccherini, Ilic, Hongla, Cancellieri, Lasagna.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, S. Romagnoli, Parisi; Zurkowski, Ricci, Bandinelli; Henderson; Pinamonti, Di Francesco. All.: Andreazzoli.

A disposizione: Ujkani, Ismajli, Luperto, Tonelli, Marchizza, Fiamozzi, Haas, Stulac, Bajrami, Mancuso, La Mantia, Cutrone.