Mondiali, ribaltone in attacco per Mancini: annuncio ufficiale

Joao Pedro per puntare ai Mondiali in Qatar 2022? L’idea stuzzica tutti tranne Gabriele Gravina, il presidente della FIGC.

L’idea Joao Pedro in Nazionale sembra stuzzicare i tifosi. L’Italia, a marzo, avrà un appuntamento importantissimo per sistemare le cose e provare a qualificarsi ai Mondiali del 2022 in Qatar. La Nazionale di Roberto Mancini, nelle ultime uscite, ha dovuto fare a meno di Ciro Immobile e di Andrea Belotti. Entrambi i centravanti sono rimasti fuori a causa di fastidi fisici che non hanno permesso loro di scendere in campo. Per questo motivo l’ipotesi più valida per marzo 2022 è sembrata essere il nome di Joao Pedro del Cagliari. Il numero 10 del club rossoblù ha moglie italiana e potrebbe puntare alla naturalizzazione per scendere in campo con la Nazionale italiana.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Gravina su Joao Pedro per puntare ai Mondiali

L’ipotesi, però, sembra non piacere a Gabriele Gravina, presidente della FIGC. Intervenuto a margine di una cerimonia a Palermo che lo ha visto premiato con il Paladino d’Oro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito riportate dal ‘Corriere dello Sport’: “Su Joao Pedro mi rimetto a Mancini. Le scelte tecniche spettano a lui ed al suo staff”.

LEGGI ANCHE >>> Napoli, emergenza clamorosa: dopo Osimhen un altro top va ko

Poi prosegue: “Ben venga qualsiasi cosa per rinforzare l’Italia, ma con Mancini abbiamo tracciato una linea chiara per valorizzare un’immagine diversa con calciatori giovani che provengono dai vivai italiani. A marzo avremo un appuntamento importante, ma non dobbiamo dimenticare il nostro progetto”.