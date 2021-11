Napoli, emergenza clamorosa: dopo Osimhen un altro top va ko

Piove sul bagnato in casa Napoli: alla lista degli indisponibili di Spalletti si aggiunge anche un punto fermo del centrocampo.

Se quella che si è conclusa ieri sera sembrava una settimana da incubo per il Napoli, con le positività al COVID-19 di Demme, Politano e Zanoli seguite dalla prima sconfitta in campionato contro l’Inter, quella che è appena iniziata non parte certo con i migliori auspici.

Il club ha comunicato sul proprio sito ufficiale che alla lista dei giocatori su cui Spalletti non potrà contare nel prossimo futuro – Demme, Politano e Zanoli appunto, più gli infortunati Ounas e Osimhen – si è aggiunto anche André Zambo Anguissa.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Napoli, anche Zambo Anguissa out

Il centrocampista camerunese, indovinatissimo colpo di mercato e tra i più positivi in questo inizio di stagione dei campani, “si è sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva del grande adduttore sinistro”. Non sono ancora noti i tempi di recupero per tornare a piena disposizione di Spalletti.

LEGGI ANCHE>>>“Covid? Situazione preoccupante”: Napoli, dalla Russia suonano l’allarme

Anguissa è stato uno dei migliori anche nella sconfitta contro l’Inter, e proprio in mattinata sui social aveva assicurato che la squadra avrebbe prontamente reagito. Vedremo a questo punto come gestirà una rosa ridotta all’osso Spalletti, chiamato a giocarsi la qualificazione agli ottavi di Europa League mercoledì in casa dello Spartak Mosca e poi atteso dalla sfida alla Lazio dell’ex Sarri in programma domenica. Due gare che potrebbero dire molto sul futuro del Napoli.