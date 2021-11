Juventus in ansia, il big ‘gela’ Allegri sui social: “Mi dispiace…”

Alle porte della sfida con il Chelsea e di quella con l’Atalanta, il big della Juventus ‘gela’ Allegri sui social: “Mi dispiace, starò fuori”

La vittoria con la Lazio ha dato morale e spessore alla Juventus, che adesso può rilanciarsi anche in campionato. Dopotutto, le sconfitte di Milan e Napoli hanno accorciato la distanza dalla vetta, seppur la montagna da scalare resti ancora alta per gli uomini di Allegri. I bianconeri hanno ancora tante gatte da pelare. E i molteplici infortuni non stanno certo aiutando la formazione del tecnico livornese. Dopo lo stop fisico di Paulo Dybala, la Vecchia Signora ha perso anche il brasiliano Danilo, venuto meno proprio nei minuti iniziali di Lazio-Juventus.

Juventus in ansia, l’annuncio di Danilo: “Starò fuori per qualche settimana”

L’ex terzino di Real Madrid e Manchester City aveva preoccupato tutti, uscendo in lacrime dal terreno dell’Olimpico. “Purtroppo starò fuori per qualche settimana – ha annunciato Danilo, attraverso il proprio profilo Instagram – Le lacrime alla fine della partita erano di dolore ma anche di tristezza perché ero sicuro di dover saltare le prossime partite che saranno importanti per noi. Posso solo continuare ad essere uno di voi e sostenere i miei compagni di squadra come sempre! Nel frattempo farò di tutto per essere disponibile il prima possibile. Non moliamo mai! Forza Juve”. Una brutta tegola per Allegri, che dovrà fare a meno del big brasiliano per le sfide contro Chelsea e Atalanta (almeno).