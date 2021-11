“Ufficiale, due mesi di stop”: che mazzata per la Juventus

Per la Juventus non arrivano buone notizie. E’ stato diramato un comunicato ufficiale da parte del club, il giocatore resterà fermo due mesi.

La vittoria contro la Lazio ha sicuramente ridato smalto ad una Juventus che sta lavorando per lasciarsi alle spalle un avvio di stagione fin troppo complesso. I bianconeri hanno vissuto l’addio di Cristiano Ronaldo come una perdita che si è fatta sentire andando avanti con le settimane. Sta ad Allegri, dunque, riprendere le redini della situazione e riportare la Juventus verso quei piani alti che le competono.

E cosi alcuni passi importanti sono stati fatti. L’ottimo lavoro in Champions League, ma anche la vittoria contro l’ex Maurizio Sarri, tre punti fondamentali anche in virtù delle sconfitte di Napoli e Milan. Insomma, la Vecchia Signora comincia a rosicchiare punti rispetto alle prime della classe, anche se la distanza resta assolutamente siderale.

Juventus, che tegola per Allegri: out due mesi

Ma, in un momento di ripresa come quello che sta vivendo la Juventus, non arrivano buone notizie per l’allenatore. Proprio in questi minuti, infatti, il club bianconero ha diramato un comunicato ufficiale riguardo uno dei giocatore che non sarà a disposizione per lungo tempo.

Si tratta di Danilo, vittima di “una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra”, come specificato dalla stessa Juve attraverso il comunicato. I tempi di recupero? Lunghi. Lo stesso club bianconero ha specificato che sono stati stimati intorno alle otto settimane. Una tegola molto pesante per Allegri.