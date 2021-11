Lazio, quando torna Immobile? L’attaccante svela tutto sulle sue condizioni

Ciro Immobile ha detto di stare bene, non avere più dolore al polpaccio e ha anche rivelato il suo discorso alla Lazio dopo la Juve

Ciro Immobile si è dovuto accontentare di partecipare in abiti borghesi alla sua feste. L’attaccante napoletano, infatti, è diventato il calciatore più prolifico con la maglia della Lazio. Con 161 gol ha scavalcato pure Silvio Piola, fermo a 159. Prima del match dell’Olimpico contro la Juventus, il presidente Claudio Lotito lo ha omaggiato con una targa speciale: “The King 160”.E anche la curva Nord ha realizzato per lui una coreografia speciale: “Benvenuto nella storia”. Un messaggio che ha fatto commuovere il calciatore. L’attaccante sogna ora di recuperare per dare una mano alla formazione di Maurizio Sarri che senza di lui sembra soffrire.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, Immobile: “Ho saltato la Juventus per non rischiare, possiamo dare soddisfazioni ai tifosi”

Intervenuto a Formello come arbitro speciale della partita benefica “Fratelli Tutti”, Ciro Immobile ha raccontato le sue emozioni per la festa dell’Olimpico: “Quando la gente ti acclama significa che hai lasciato qualcosa di importante come calciatore e come persona. Qualcosa che va al di là dei gol e degli assist. Ciò che è accaduto resterà dentro di me per sempre. La Lazio con la Juventus non mi è dispiaciuta. Ci è mancato soltanto il gol ma siamo sulla strada giusta. Alla squadra ho detto che possiamo dare grandi soddisfazioni ai nostri tifosi se continuiamo ad avere lo spirito giusto”, sono state le sue parole raccolte dal ‘Corriere dello Sport’.

L’attaccante in merito alla sua mancata partecipazione con la squadra di Max Allegri ha spiegato: “Se non fosse stato un infortunio al polpaccio forse ce l’avrei fatta a scendere in campo contro la Juventus ma questo è un muscolo particolare e delicato. Ho solo un po’ di maura ma il dolore è passato. Non voglio dovermi fermare di nuovo per cui un po’ di cautela è anche giusta”.

LEGGI ANCHE >>> “Mi vergogno profondamente”: Milan, che attacco ai tifosi

Il calciatore è arrivato alla Lazio nel 2016 quando è stato prelevato dal Siviglia per circa 10 milioni di euro. L’attaccante napoletano in questa stagione ha segnato undici reti tra campionato ed Europa League in dodici presenze. Una media che chiarisce perché è l’indiscutibile trascinatore della formazione biancoceleste.