“Mi vergogno profondamente”: Milan, che attacco ai tifosi

La fidanzata di Gabbia si è sfogata sui social dopo gli insulti piovuti contro il difensore del Milan dopo il match con la Fiorentina

L’ultima partita di campionato è costata al Milan la prima sconfitta di questa stagione all’interno della competizione domestica. I rossoneri dovranno adesso ripartire velocemente per non perdere altro terreno e incappare in difficoltà psicologiche. Il conto della sconfitta con la Fiorentina è stato già abbastanza salato, soprattutto per Matteo Gabbia, criticato duramente sui social dai tifosi milanisti. A replicare ai tantissimi messaggi piovuti addosso al giovane difensore rossonero è stata la fidanzata Federica Ruggieri. La “wags” del calciatore di Busto Arsizio ha mandato un duro messaggio agli ‘haters’ del web che si sono scagliati contro Gabbia.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, ‘haters’ contro Gabbia, risponde la fidanzata: “Mi vergogno profondamente. Siete ignoranti e frustrati”

La fidanzata di Matteo Gabbia, coautore del pasticcio (insieme a Tatarusanu) che ha prodotto il vantaggio della Fiorentina sabato scorso, ha approfittato del suo profilo Instagram per difendere pubblicamente il centrale del Milan. Con il suo messaggio si è rivolta in tono aspro contro tutti i ‘leoni da tastiera’ che hanno riempito di insulti il giovane difensore: “Mi vergogno profondamente di appartenere allo stesso genere umano di persone ignoranti e frustrate che sfogano la loro rabbia repressa nei confronti di ragazzi di 20 anni, arrecando solo male gratuito.”, ha esordito Federica Ruggieri. La ‘wags’ di Gabbia ha poi aggiunto: “Il calcio è un gioco e dovrebbe rimanere tale, a prescindere da qualunque prestazione. Ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero ma c’è un limite: esiste la dignità e il rispetto di una persona. Questa è la linea che distingue un tifoso da un ignorante, ed è questo che siete”.

LEGGI ANCHE >>> “Ha una sicurezza blasfema”: Sconcerti punta la ‘dominatrice’ della Serie A

Una serata terribile per il difensore rossonero che Stefano Pioli aveva scelto come partner di Simon Kjaer al centro della difesa. Il giovane calciatore, a causa di un malcostume dilagante, è stato riempito di insulti e messaggi di ogni tipo nelle ore successive.