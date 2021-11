Musica per le orecchie di Maldini: “Milan club storico, mi piacerebbe”

In un’intervista a ‘L’Equipe’ il centrocampista Renato Sanches ha aperto a un trasferimento al Milan: “Club storico, mi piacerebbe”

Il Milan non perde di vista il calciomercato. Malgrado la stretta attualità porti i rossoneri nell’antivigilia di un match importantissimo per il prosieguo dell’avventura europea, la dirigenza milanista è impegnata a valutare le mosse da apportare per arricchire le scelte a disposizione di Stefano Pioli e puntare allo scudetto, dalla cui lotta il Milan si è staccato nella seconda parte della scorsa stagione quando è uscita in maniera prepotente la forza dell’Inter allenata in quel momento da Antonio Conte.

Milan, Renato Sanchez apre al corteggiamento dei rossoneri: “Club storico e di classe, mi piacerebbe”.

Per non veder sfumare ancora una volta lo scudetto dopo una buona prima parte, i rossoneri vogliono compiere quanto possibile per essere competitivi. Uno dei profili più gettonati per rinforzare il centrocampo è quello di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha aperto al trasferimento in rossonero in un’intervista a ‘L’Equipe’. “Forse Milan e Arsenal sono interessati a me ma non sono sicuro”, ha fatto inizialmente il vago il centrocampista. Salvo poi gettare la maschera: “Ho parlato con il mio agente e so quali squadre mi stanno cercando però non posso dirlo. Sono pronto e se dovesse arrivare un’offerta valuterò ciò che è meglio per me”, ha proseguito il calciatore del Lille. “Il Milan è un club storico e di classe. Mi piace”, ha poi aggiunto.

Nel corso di questa stagione, Renato Sanches ha giocato otto gare tra Ligue 1 e Champions League tuttavia non è sempre partito dall’inizio. Il centrocampista portoghese, che ha saltato il confronto di venerdì sera contro il Monaco a causa di un infortunio muscolare, ha un contratto con i campioni francesi in carica fino al 2023.