Juventus, lungo stop per Danilo: nuova idea dal mercato

Il lungo stop di Danilo potrebbe proiettare la Juventus a valutare possibili interventi sul mercato per quel che riguarda il ruolo di terzino destro. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane

Il recente ko di Danilo potrebbe spingere la Juventus a valutare un nuovo innesto in difesa in vista del prossimo mercato di gennaio. Le condizioni precarie di De Sciglio e il solo Cuadrado, potrebbero allarmare la gestire della fascia destra bianconera, aspetto che potrebbe far riflettere le dirigenza juventina.

Non è escluso che i bianconeri possano valutare l’affondo su un nuovo terzino destro giovane per una progettazione verso il futuro. I bianconeri potrebbero discutere il possibile ritorno a Torino di Dragusin, ma attenzione anche al mercato degli svincolati.

Lungo stop per Danilo: Cuadrado nuovo terzino destro

Soluzioni dal mercato, ma attenzione anche alle soluzioni interni. Allegri sostituirà Danilo con Cuadrado, avanzando Kulusevski nel ruolo di esterno destro. Questa la possibile svolta tattica della Juventus. Per quel che riguarda il prossimo mercato, la Juventus valuterà con attenzione i possibili innesti e le possibili occasioni.

Ritornando su Danilo, il terzino brasiliano dovrebbe stare fermo ai box per circa due mesi. Le sue condizioni verranno monitorate con estrema attenzione nel corso delle prossime settimane. Allarme totale per Allegri anche per il possibile passaggio alla difesa a tre in caso di emergenza.