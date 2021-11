Mancini, visto? Un altro attaccante si candida per i playoff

L’Italia di Mancini, oltre a Immobile, cerca un’altra punta a cui affidarsi in vista dei playoff di marzo per qualificarsi ai Mondiali

Belotti, Scamacca, Raspadori, Kean. Ce ne sono tanti di attaccanti a disposizione dell’Italia ma nessuno sembra convincere e incedere. Così continua la ricerca del centravanti che, oltre a Immobile, possa rappresentare l’elemento su cui aggrapparsi in vista degli spareggi Mondiali in programma a marzo. Per volare in Qatar serviranno gol pesanti e quelli che oggi mancano potrebbero arrivare da…chi? Domanda ricorrente con multiple risposte.

Intanto, un’altra candidatura è pronta ad arrivare: quella di Andrea Petagna. L’attaccante del Napoli, come accaduto lo scorso anno, complice l’assenza prolungata di Osimhen potrà ritagliarsi il suo spazio e cercare di sfruttarlo per farsi notare da Mancini. Petagna non è nell’orbita della Nazionale nonostante sia l’unico centravanti italiano delle big di Serie A.

Mancini guarda anche al Napoli?

Difficile che l’allenatore dell’Italia possa prendere in considerazione Petagna, ormai le idee sono chiare e il gruppo azzurro solido, ma nell’emergenza chiunque può sperare. In cuor suo, lo farà anche il numero 37 del Napoli, chiamato a non far rimpiangere lo sfortunato Osimhen. Sarà lui l’alternativa principale del nigeriano al pari di Mertens.

Spalletti potrà contare sull’abbondanza per contrastare le difficoltà. Petagna, che non brilla per sprint e freddezza sotto porta, garantirà centimetri e presenza in area di rigore, di sponda e come boa è sempre utile per i compagni. Mertens, re dei gol azzurri, è del mestiere, sa come si segna. Mancini osserva Petagna. Non è mai stato un ct prevenuto.