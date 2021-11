Roma, il doppio dato che incorona il giovane Felix

Due record interessanti marcano la doppietta di Felix Afena-Gyan per la Roma, in occasione del match vinto contro il Genoa, in Serie A.

Una serata migliore Felix Afena-Gyan non poteva immaginarla. Dalla Primavera di mister De Rossi alla prima squadra di José Mourinho: l’attaccante classe 2003 ha definitivamente conquistato l’allenatore portoghese, che già stravedeva per il suo talento, grazie alla doppietta messa a segno contro il Genoa, alla tredicesima giornata di campionato.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa-Roma, Felix Afena-Gyan è già da record: le statistiche

Due reti fondamentali, considerato che i giallorossi arrivavano da due pareggi consecutivi e nell’ambiente già cominciava a circolare una certa pressione. Entrambi i gol sono stati segnati nella fase finale del match, ovvero all’82’ e al 94′, sintomo che la fisicità e la freddezza del giocatore possono essere armi letali per tutta la stagione.

LEGGI ANCHE >>> “Vi svelo la promessa che ho fatto a Felix”: Mourinho, rivelazione in diretta tv

Al di là della gioia per la vittoria, Felix Afena-Gyan deve sentire anche quella personale. Il giovanissimo calciatore ha dedicato le reti alla madre, ma evidentemente è giusto dedicarle anche al proprio talento, che è già un record in Serie A. Secondo le statistiche, infatti, si tratta del più giovane calciatore ad aver segnato due o più reti in una sola partita dei cinque principali campionati europei, in stagione. Inoltre, si tratta del più giovane calciatore della Roma ad aver segnato una doppietta in un match di Serie A, dall’era dei tre punti. É nata una stella.