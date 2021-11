“Vi svelo la promessa che ho fatto a Felix”: Mourinho, rivelazione in diretta tv

Le parole di Mourinho dopo Genoa-Roma, gara nella quale i giallorossi sono tornati alla vittoria dopo due sconfitte consecutive in campionato.

José Mourinho, allenatore della Roma, ha commentato la vittoria al fotofinish contro il Genoa a Marassi. Tre punti che permettono alla squadra di avvicinarsi all’Atalanta e alle prime quattro posizioni in classifica. Protagonista della serata Afena-Gyan, autore della doppietta decisiva, sul quale il portoghese dichiara: “Gli avevo promesso di comprare delle scarpe che costano tanto, sono belle. Valgono 800 euro e lui è venuto a dirmi di non dimenticarlo, quando mi ha abbracciato. Domani mattina sarà la prima cosa che farò, e domani Felix non giocherà con la Primavera. Mi dispiace per mister De Rossi. La sua freddezza davanti alla porta mi ha impressionato così come la sua umiltà, perché nelle nuove generazioni trovi ragazzi che credono di sapere giù tutto. Lui è l’opposto, è uno che ‘mangia’ tutto”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Genoa-Roma, le parole di Mourinho dopo la vittoria

“C’è stato dominio, ma all’inizio è mancata un po’ di verticalità. In tanti hanno giocato bene, ma Mkhitaryan ha fatto una partita fantastica. Nel secondo tempo il Genoa si è abbassato ancora di più, c’era poco spazio ed ho pensato a Felix, perché è un profilo diverso. É entrato e grazie al suo fisico ha creato difficoltà. Ha aiutato tanto, ma tutta la squadra ha giocato bene”, ha dichiarato sul match Mourinho.

LEGGI ANCHE >>> Il nuovo pupillo di Mourihno salva la Roma: Sheva, passo falso all’esordio

Mourinho poi conclude: “Ho sempre pensato che potevamo vincere la partita, ma in qualche momento ho pensato al pareggio. Sarebbe stata una frustrazione, ma con un sentimento positivo per l’atteggiamento della squadra. Anche col Venezia abbiamo fatto una buona partita, ma si sente la pressione dei risultati. Zaniolo? Questa rosa non è stata costruita per giocare in questo modo, alla fine con le difficoltà che abbiamo dobbiamo trovare il modulo per giocare senza un terzino sinistro, che non abbiamo. Ho scelto Felix perché è più verticale, ma guardo tutto. Mi ha colpito che i giocatori in panchina abbiano festeggiato i gol. Nico giovedì, domenica o in entrambe le situazioni sicuramente avrà la possibilità di tornare a giocare“.