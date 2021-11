Inter, doppio colpo a gennaio: già scelto il vice Dzeko

Il vice Dzeko potrebbe arrivare già nel prossimo mercato di gennaio: l’Inter è pronta a spingere il piede sull’acceleratore per valutare possibili occasione e opportunità di mercato nel corso della prossima sessione

Il mercato dell’Inter potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane in vista della prossima sessione invernale. Come noto, i nerazzurri proveranno l’assalto a un nuovo attaccante, un centravanti forte fisicamente pronto a rappresentare una valida alternativa a Dzeko.

Complicato, quasi impossibile arrivare a Vlahovic, soprattutto a causa delle eccessive richieste della Fiorentina e considerata la fitta concorrenza sul centravanti serbo. Nelle ultime ore sarebbero spuntare possibili conferme su Lucca del Pisa e Scamacca del Sassuolo, anche se quest’ultimo potrebbe essere un affare posticipato alla prossima estate.

Lucca come vice Dzeko: il piano nerazzurro prende forma?

Il calciomercato dell’Inter potrebbe entrare nel vivo con l’affondo su un nuovo centravanti, un attaccante forte fisicamente capace di dare una valida alternativa a Dzeko nel ruolo di terminale offensivo. Il Pisa valuta Lucca circa 20 milioni di euro, l’Inter potrebbe mettere sul piatto della bilancia un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto.

Lucca più di Scamacca: questo l’attuale scenario in casa Inter. Per quel che riguarda Raspadori, invece, l’assalto nerazzurro potrebbe essere rimandato alla prossima estate. Anche Scamacca piace alla dirigenza nerazzurra, ma il Sassuolo non aprirà al suo addio prima di giugno.