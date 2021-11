“Dopo solo un mese…”: Buffon svela tutto, bomba su Sarri

Buffon ieri sera è intervenuto durante il programma Tiki Taka su Italia Uno ed ha rilasciato alcune dichiarazioni su Sarri.

La Juventus questa sera giocherà contro il Chelsea. I bianconeri cercheranno di difendere il primato del girone, dove hanno tre punti di vantaggio sulla squadra di Tuchel. La differenza in classifica è figlia dello scontro diretto vinto dalla ‘Vecchia Signora’ a Torino grazie al gol di Chiesa.

I bianconeri arrivano bene al match dopo l’ottima vittoria di sabato contro la Lazio per 0-2. La Juventus ha sconfitto i biancocelesti con due rigori realizzati da Bonucci. Sarri si è lamentato del primo rigore, concesso per un fallo di Cataldi su Morata: “E’ stata una follia del VAR. E’ un rigorino. Hanno vinto da Juventus, rigore, difesa e contropiede”.

Buffon su Sarri: “Alla Juventus ha avuto subito qualche attrito con qualcuno “

Gianluigi Buffon ieri sera è stato ospite del programma ‘Tiki taka’ su ‘Italia Uno’, dove ha parlato anche di Sarri: “Ha avuto delle grandi difficoltà sin da subito. Già al momento del suo arrivo ha avuto qualche attrito con qualcuno”. Il portiere del Parma ha poi continuato il suo intervento:

“Dopo solo un mese si è accorto che non avrebbe potuto lavorare come desiderava, e per lui è stato avvilente. Non è scoccato l’amore”. Buffon si è soffermato anche sul suo mancato arrivo all’Atalanta di Gasperini: “Stavo per andare, ma poi la società, conoscendomi, mi ha fatto cambiare idea”.