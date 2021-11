“Recupera, ma va in panchina”: Allegri ha un’arma in più contro il Chelsea

Chelsea-Juventus, recuperato Paulo Dybala per Massimiliano Allegri. L’attaccante argentino partirà dalla panchina in Champions League.

Questa sera, allo Stamford Bridge, andrà in scena il match della fase a gironi di Champions League Chelsea-Juventus. I bianconeri, nonostante siano già qualificati al prossimo turno, cercano la vittoria per trovare continuità dopo gli ultimi risultati positivi in campionato. La formazione di Massimiliano Allegri sarà più chiara solo nelle prossime ore, quando dopo la rifinitura di questa mattina, il tecnico farà tutte le valutazioni del caso.

Chelsea-Juventus, Allegri recupera Dybala

Chiellini, De Sciglio, Bernardeschi, Ramsey, Danilo: questi i calciatori che salteranno la partita, con ogni probabilità. Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Stampa’, Allegri ha recuperato Paulo Dybala, ma l’argentino partirà dalla panchina.

Dopo la sessione di rifinitura, invece, Allegri valuterà se arretrare Cuadrado sulla linea difensiva oppure dare una chance a Rugani e schierare il colombiano esterno alto. In attacco è ballottaggio tra Alvaro Morata e Moise Kean per una maglia da titolare. Chi, invece, è sicuro del posto è Federico Chiesa. Nel Chelsea, Tuchel ritrova Jorginho a centrocampo, mentre quasi sicuramente dovrà fare a meno di Romelu Lukaku in attacco.