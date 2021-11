DIRETTA Young Boys-Atalanta: segui la partita LIVE

Alle 20.45 torna la Champions League. Spazio ovviamente anche alle italiane che giocheranno la penultima giornata della fase a gironi. In campo Young Boys e Atalanta.

L’Atalanta di Gasperini alla ricerca di conferme, certezze ma soprattutto possibilità concrete di portare a casa un risultato positivo. La corsa agli ottavi non è ancora preclusa, ma serve una vittoria per dare una sterzata decisiva e mettere fiato sul collo alle prime della classe Manchester United e Villarreal.

Di contro c’è lo Young Boys, squadra che ha già messo in difficoltà in altre occasioni le squadre che compongono il girone F. Ecco perchè servirà grande attenzione, soprattutto perchè il campo della squadra svizzera è molto ostico ed ha già messi in difficoltà compagini italiane in passato.

Young Boys-Atalanta, le formazioni ufficiali