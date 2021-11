Addio PSG? Pochettino esce allo scoperto: annuncio in conferenza

Mauricio Pochettino, tecnico del PSG, ha risposto alle indiscrezioni sul Manchester United in occasione della conferenza stampa per il match contro il Manchester City.

L’addio di Ole Gunnar Solskjaer dal Manchester United ha scatenato diversi rumors. Dal momento della chiusura dei rapporti con l’allenatore, infatti, ha cominciato a circolare il nome di Mauricio Pochettino per la panchina inglese. Il tecnico, attualmente sotto contratto col PSG, in occasione della conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League contro il Manchester City ha deciso di rispondere alle indiscrezioni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Manchester United su Pochettino: il tecnico del PSG chiarisce in conferenza

Nonostante si tratti della vigilia di una sfida fondamentale per la testa del girone della competizione internazionale, Pochettino non ha potuto evitare di intervenire sul suo futuro. L’argomento d’altronde tiene tutti col fiato sospeso, al punto che il PSG starebbe già pensando a delle contromisure per evitare un effetto sorpresa e, secondo footmercato.net, starebbe sondando anzitempo Zidane. I francesi comunque non libereranno facilmente Pochettino: chiedono almeno 10 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Batosta dall’UE per Juventus e Real: “Superlega, maggioranza schiacciante”

Tra le parti sarebbero già avvenuti dei contatti per sondare le disponibilità e il tecnico ha commentato alla stampa: “Sono concentrato sulla partita di domani. Non sono un bambino. Ho passato tutta la vita a giocare a calcio come giocatore e per 12 anni come allenatore. Le voci non mi hanno mai distolto dalla mia missione. Ci sono sempre rumors e devo conviverci. Il PSG è un grande club e lo rispetto molto. Mi concentro su questo. Non commetterò l’errore di parlare di altro, perché so che qualunque cosa dico o non dico verrà interpretata. Se ripeto cose del genere come che ammiro Sir Alex Ferguson, verranno interpretate male. Amo i tifosi, ho giocato per il PSG. È fantastico essere al PSG. Siamo 10 o 11 punti di vantaggio sul secondo posto in campionato e lottiamo con il City per vincere il nostro girone di Champions League. Questa è la mia responsabilità e la mia priorità”.