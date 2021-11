“Vi svelo cosa ha fatto la squadra”: Spalletti, la rivelazione dopo l’Inter

Spalletti è intervenuto in conferenza stampa, dove ha parlato sia dello Spartak Mosca che degli infortunati in casa Napoli.

Dopo la sconfitta di domenica contro l’Inter, per il Napoli è già tempo di vigilia. Gli azzurri giocheranno domani contro lo Spartak Mosca in trasferta. Sono stati giorni complicatissimi per la squadra di Spalletti, visto gli infortuni di Osimhen, Anguissa ed Insigne. Il capitano del Napoli non partirà per Mosca a causa di un problema al ginocchio.

Per Osimhen si teme un lungo infortunio, che potrebbe fargli saltare anche la Coppa d’Africa, mentre Anguissa dovrebbe ritornare tra un mese. Le condizioni di Insigne saranno valutate giorno per giorno. Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro lo Spartak Mosca:

Napoli, Spalletti: “I ragazzi hanno fatto un grandissimo allenamento questa mattina”

“I problemi che stiamo vivendo in queste ultime 48 ore? Le difficoltà danno una mano alle persone normali di diventare persone stupende o avere un destino straordinario. Eravamo consapevoli che non poteva andare tutto bene sempre, mi aspettavo queste prime difficoltà. Avere una lunga rosa, soprattutto nel reparto offensivo, ci permette di superare queste dinamiche”. Spalletti si è soffermato anche sul match di San Siro:

“Inter? Abbiamo trovato una squadra fortissima, ma noi la gara l’abbiamo fatta. Siamo venuti meno nella fase centrale, ma poi la reazione c’è stata. Dopo il 3-1 dell’Inter chiunque si sarebbe arreso, mentre noi abbiamo avuto la vampata di recuperarla. Se si guarda gli ultimi minuti, forse avremmo anche meritato di pareggiare. Siamo stati pigri dopo il gol di Zielinski? Abbiamo sbagliato soltanto quando ci accontentati di rompere l’azione senza ripartire”.

Spalletti ha poi concluso il suo intervento: “Abbiamo dellle difficoltà che farebbero abbassare lo sguardo a tutti, ma i ragazzi questa mattina hanno fatto un grandissimo allenamento. Spartak Mosca? Vogliamo chiudere la qualificazione domani. Mertens? E’ tra i calciatori importanti che ho a disposizione. Ci ha messo un po’ a rientrare a causa dell’intervento. Valuteremo le sue condizioni rispetto al doppio impegno settimanale”.