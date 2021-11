Atletico-Milan, il gesto di Theo Hernandez fa infuriare i tifosi

Theo Hernandez fa infuriare i tifosi spagnoli prima di Atletico-Milan. Il gesto dello spagnolo non è passato inosservato: era già accaduto in passato.

Da pochissimi minuti è finito il primo tempo di Atletico-Milan. Il risultato, per il momento, è fermo sullo 0-0. I tifosi di entrambe le squadre si aspettavano qualcosina in più dal punto di vista delle emozioni, ma tutto può ancora accadere nei secondi quarantacinque minuti di gioco. I fari sono puntati sui top player di Simeone e Pioli. Tra questi c’è sicuramente il grande ex della sfida Theo Hernandez.

Atletico-Milan, tifosi furiosi con Theo Hernandez

Il laterale del Milan è finito, alla fine del primo tempo, nel mirino dei tifosi dell’Atletico Madrid che non gliele hanno mandate a dire. Come riporta ‘El Chiringuito’ sul proprio profilo ‘Twitter’, il calciatore rossonero è stato bacchettato dai tifosi.

Il motivo? Durante l’ingresso sul prato del Wanda Metropolitano, il calciatore francese non ha evitato di calpestare il logo del club spagnolo. Un gesto normale, ma che ha fatto infuriare i tifosi di casa. Non è la prima volta che i supporters dell’Atletico Madrid vanno su tutte le furie a causa del gesto. Era già accaduto, infatti, in passato a calciatori come Vitolo e Lodi, redarguiti per lo stesso motivo.