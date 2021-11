Inter, tre cessioni a gennaio: anche un titolare in uscita

Il piano cessioni dell’Inter potrebbe partire dall’addio quasi certo di Vecino. Il centrocampista uruguaiano sarebbe pronto a dire subito addio ai nerazzurri: occhio anche alla possibile sorpresa

Nuove mosse e nuove strategie di mercato in vista delle prossime settimane. L’Inter è pronta a pensare al presente, ma soprattutto al prossimo futuro. Quasi certo e scontato l’addio di Vecino. L’ex Fiorentina e Cagliari potrebbe abbracciare un nuovo progetto che gli consenta di giocare con maggiore continuità.

Torino e Udinese osservano interessate, ma occhio anche a Genoa e Sampdoria. Non solo Vecino: anche Sanchez potrebbe lasciare l’Inter già nella prossima sessione di mercato di gennaio. L’attaccante cileno piace in Premier League e in Liga. I nerazzurri vorrebbero liberarsi del suo oneroso ingaggio.

Cessioni Inter, anche Perisic potrebbe dire addio a gennaio

Nelle ultime ore starebbero avanzando alcune conferme sull’immediato addio di Perisic a gennaio. L’esterno croato, in scadenza contrattuale il prossimo giugno, potrebbe essere sacrificato immediatamente per evitare di perderlo a costo zero tra circa sei mesi.

Ipotesi da valutare e seguire attentamente. Il potenziale sacrificio di Perisic potrebbe spingere l’Inter a puntare con forte decisione su Kostic, esterno mancino in cima alle preferenze di Inzaghi in vista della prossima sessione di mercato.