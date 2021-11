Donnarumma, altra serata da dimenticare: il PSG lo ufficializza

Niente da fare per Gianliugi Donnarumma. Il PSG ha preferito, ancora una volta Keylor Navas: solo panchina contro il City.

Continua a non essere un buon momento per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain continua ad essere panchinaro con il club francese. L’ex estremo difensore del Milan, dopo aver scatenato le polemiche in estate a causa del trasferimento in Ligue 1, ha avuto l’occasione di mettersi in mostra davvero poche volte. Scenderà in campo, con ogni probabilità, alla prossima di campionato, vista l’espulsione rimediata da Keylor Navas nell’ultimo turno. L’italiano aveva saltato il match contro il Nantes a causa di una gastroenterite.

Manchester City- Paris Saint-Germain: Donnarumma in panchina

Questa sera, alle ore 21:00, il PSG di Pochettino affronterà il Manchester City di Pep Guardiola. Per il big match di Champions League ha avuto la meglio Keylor Navas. Sarà lui il portiere che difenderà i pali della squadra francese dal primo minuto.

Manchester City-PSG, le formazioni ufficiali

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Gundogan, Rodri, Zinchenko; Mahrez, Bernardo Silva, Sterling.

PSG (4-3-3): Navas; Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes; Paredes, Gueye, Herrera; Messi, Mbappé, Neymar.