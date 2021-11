Rivoluzione Juve: tre acquisti e quattro cessioni a gennaio

Dopo il brutto ko contro il Chelsea, il piano acquisti della Juve di gennaio potrebbe stravolgersi in maniera definitiva. Occhio al possibili e immediato assalto a Vlahovic

La Juventus è pronta a cambiare marcia in vista della seconda parte di stagione a partire già dal piano mercato del prossimo gennaio. Come rivelato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i bianconeri sarebbero pronti a fiondarsi con forte decisione su Vlahovic già in vista della prossima sessione invernale.

50 milioni di euro la proposta bianconera, ma la Fiorentina vorrebbe incassare subito 70 milioni. Parti decisamente lontane, ma attenzione ai possibili colpi di scena. Non solo Vlahovic, la Juventus proverà l’assalto anche a Zakaria, centrocampista svizzero in forza al Borussia Moch.

Acquisti Juve, caccia anche a un terzino sinistro. Rabiot e Ramsey verso l’addio

Centrocampo, attacco, ma anche difesa. Non è escluso che la Juventus possa valutare attentamente un possibile assalto a un nuovo terzino sinistro. Una mossa che permetterebbe ai bianconeri di dare una valida alternativa ad Allegri nel ruolo di vice Alex Sandro.

Rabiot e Ramsey potrebbero dire addio in caso di offerte pari o superiori ai 10 milioni di euro. La Juventus potrebbe valutare anche l’addio in prestito di Pellegrini, ma l’ex Cagliari e Genoa lascerà Torino solo in caso di arrivo di un nuovo terzino sinistro.