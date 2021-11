Mondiali, non solo Joao Pedro: l’ultimo ‘colpo’ per l’Italia di Mancini

Non c’è solo Joao Pedro tra i possibili “rinforzi” dell’Italia di Mancini, la Figc studia anche altri profili sulla scia di quanto accaduto con Emerson Palmieri e Toloi.

Mancini e la Figc sono concentrati su un altro brasiliano: il difensore Luiz Felipe della Lazio che intriga Mancini più di Ibanez della Roma.

Luiz Felipe arricchirebbe il lotto di difensori centrali a disposizione del ct, un pensiero che avrà coltivato quando negli ultimi appuntamenti sono venuti meno Chiellini e Bastoni.

Il difensore della Lazio è già in possesso del doppio passaporto, hanno origini italiane sia suo padre che sua madre. Ibanez anche sarebbe felice di giocare per l’Italia anche se, a differenza di Luis Felipe, ha ricevuto una pre-convocazione dal Brasile.

Figc e Mancini già al lavoro, per Luiz Felipe pratiche già avviate a marzo 2019

Per Joao Pedro sarebbe decisiva la data del matrimonio con sua moglie Alessandra, i legali della Figc sarebbero già al lavoro sia per l’attaccante del Cagliari che Luiz Felipe.

In questo caso la situazione sarebbe ancora più semplice perchè la pratica fu avviata a marzo 2019, quando fu convocato da Di Biagio in Nazionale Under 21. Luiz Felipe aveva giocato solo un paio di partite con l’Under 20 brasiliana ma fece dietrofront sulla scelta della Nazionale Italiana.

“Il fatto di poter sperare in una chance con il Brasile non mi rende sereno. Ho deciso di giocarmi le mie carte, punto alla Selecao”, rivelò Luiz Felipe che sognava l’Olimpiade di Tokyo. Tutto ciò non si è avverato anche perchè il difensore della Lazio in quei momenti stava recuperando da un infortunio alla caviglia. Il suo bilancio con il Brasile si è arricchito soltanto di un’altra presenza nella Nazionale Under 23 ad ottobre del 2019, disputo l’intera gara vinta 4-1 contro il Venezuela.

Luiz Felipe è al quinto campionato alla Lazio, in Italia arrivò all’età di diciannove anni dall’Fc Ituano, poi ha trascorso una stagione alla Salernitana prima d’indossare la maglia biancoceleste.

Alla Lazio Luiz Felipe ha portato a casa 115 presenze, 3 gol e 4 assist, la sua crescita nel rendimento ha stuzzicato Mancini e la Figc a studiare l'”italianizzazione”.