“Tutto è possibile”: Inter, ora la firma può arrivare davvero

Ivan Perisic è stato intervistato da ‘Mediaset’ ed ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla trattativa per rinnovare con l’Inter.

Dopo la vittoria di domenica contro il Napoli, l’Inter ieri sera ha battuto lo Shakhtar di De Zerbi 2-0 e si è qualificata, anche grazie alla vittoria del Real Madrid contro lo Sheriff, agli ottavi di finale di Champions League. I nerazzurri non superavano il girone della massima competizione europea da ben dieci anni.

La squadra di Simone Inzaghi si giocherà la testa del girone nell’ultimo turno a Madrid contro il team allenato da Carlo Ancelotti. L’Inter sta vivendo un ottimo momento e domenica affronterà il Venezia per cercare di recuperare qualche altro punto sia al Milan che al Napoli, che sono le due capoliste della Serie A.

Inter, Perisic si sofferma sul rinnovo: “Tutto è possibile”

L’Inter è impegnata anche sul fronte rinnovi, dopo quello di Lautaro Martinez. I dirigenti nerazzurri stanno trattando con gli entourage sia di Brozovic che di Perisic. Proprio l’ex Bayern Monaco ha parlato del suo rinnovo ai microfoni di ‘Mediaset’: “Rinnovo? Ne parlerò con la società, tutto è possibile. Adesso sono concentrato sul presente”.

Perisic è tra gli uomini insostituibili per Simone Inzaghi. Il contratto del laterale con l’Inter scadrà, così come quello di Brozovic, il prossimo 30 giugno. Per il centrocampista la trattativa per il prolungamento è già in fase avanzata, visto che si attende l’ufficialità del rinnovo nelle prossime settimane.