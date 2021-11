Juventus, buone notizie per Allegri: due calciatori tornano a disposizione

Buone notizie in arrivo per la Juventus di Max Allegri: il tecnico ritrova Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini.

Dopo la batosta contro il Chelsea di Thomas Tuchel in Champions League, la Juventus di Massimiliano Allegri torna al lavoro per dare una sterzata decisiva alla stagione. La squadra bianconera è tornata ad allenarsi al centro sportivo. Nel mirino, adesso, c’è un altro avversario ostico: l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Il match conto i bergamaschi mette in palio punti importantissimi in ottica classifica. Proprio per questo motivo, infatti, Allegri non potrà permettersi passi falsi.

Juventus, due calciatori tornano a disposizione

Questa mattina, sotto gli ordini di Allegri, la squadra ha svolto la consueta sessione di allenamento. Tanto lavoro sul possesso e sulla gestione della palla, oltre ad esercitazioni tattiche e conclusioni in porta.

Come riferisce la Juventus sul proprio sito ufficiale, c’è una doppia buona notizia per l’allenatore. Federico Bernardeschi e Giorgio Chiellini, infatti, sono rientrati in gruppo e hanno regolarmente preso parte all’allenamento. Solo domani in conferenza stampa il tecnico bianconero scioglierà gli ultimi dubbi di formazione.