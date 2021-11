Mercato Roma, finalmente l’annuncio che attendeva Mourinho

Tiago Pinto, general manager della Roma, ha annunciato in diretta che ci saranno dei rinforzi per Mourinho durante la sessione invernale di calciomercato.

Impegnata in Conference League contro lo Zorya Luhansk, la Roma vive una stagione tra Serie A e campo internazionale alternata da alcuni alti e bassi, nonostante la tendenza sia positiva. Probabilmente questa prima parte di stagione è stata utile alla società anche per capire eventuali mosse a gennaio sul fronte del calciomercato.

Roma, Tiago Pinto annuncia rinforzi durante il calciomercato di gennaio

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara, ai microfoni di ‘SKY’ è intervento il general manager giallorosso, Tiago Pinto, il quale ha dichiarato: “Mancano partite importanti prima della sessione invernale di trasferimenti. Vogliamo fare qualcosa per migliorare la squadra, a gennaio, chiaramente nei limiti della strategia della società. Mister Mourinho ha sottolineato che il cambiamento di modulo è circoscritto agli infortuni. A gennaio vogliamo migliorare la squadra nei ruoli giusti, in accordo con l’allenatore e secondo la nostra strategia sportiva”.

Un annuncio in diretta che farà sicuramente molto piacere al tecnico portoghese, che nei momenti di difficoltà nelle settimane di campionato ha evidenziato alcune mancanze in rosa. Il piano comunque resta anche quello di valorizzare gli elementi presenti e i più giovani, come accaduto con Felix. Tiago Pinto lo conferma all’emittente satellitare: “Lavora con la prima squadra dall’estate, ci vuole tempo ancora, ma lui dimostra la strategia della Roma. Io in Italia vedo giovani come Scamacca, Piccoli e altri che hanno un valore incredibile. Spesso c’è bisogno di prendere strade lunghe, che magari non danno risultati immediati, ma poi li danno”.