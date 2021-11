DIRETTA Cagliari-Salernitana: segui la partita LIVE

Alle 20.45 spazio al primo anticipo di questo week end di Serie A, valido per la 14^ giornata di campionato. Si affrontano Cagliari e Salernitana.

Riparte la Serie A dopo la lunga settimana i calcio europeo. In programma partite molto interessanti, chiamate a ridefinire il quadro della classifica. Si, perchè molti dei match in programma rappresentano dei veri e propri scontri diretti, dall’alto al basso, e dopo questo weekend potremo intravedere una classifica molto diversa.

Si parte stasera, come detto, con il Cagliari e la Salernitana che si daranno battaglia in terra sarda. Dopo squadre a pari punti (7), ultime in classifica e con una necessità impellente di riscrivere la propria storia in questo campionato.

I sardi arrivano dal pareggio contro il Sassuolo, risultato che ha permesso di muovere un minimo la classifica, anche se la vittoria sarebbe il risultato migliore per dare una sterzata. La squadra campana, di contro, arriva da tre sconfitte consecutive ed anche in questo caso vincere sembra l’unico risultato utile per dare una svolta.

Cagliari-Salernitana, le formazioni ufficiali