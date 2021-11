La Juventus dice no a Witsel: scelto il nuovo centrocampista per gennaio

La Juventus boccia Witsel: il centrocampista belga non vestirà bianconera a gennaio. La sensazione è che i bianconeri punteranno su un progetto senza over 30 nelle prossime strategie di mercato

La Juventus è pronta a spingere il piede sull’acceleratore in vista della prossima sessione di mercato di gennaio. Fari puntati su Witsel, vecchio pupillo di Allegri negli anni passati, ma ormai decisamente lontano all’ipotetico trasferimento a Torino. La sensazione è che la dirigenza bianconera punterà su profilo under 30.

No a Witsel, ma attenzione anche alla situazione legata al futuro di Pogba. Il centrocampista francese resta il sogno nel cassetto e il primo obiettivo per i bianconeri, anche se difficilmente la trattativa potrà sbloccarsi nei prossimi mesi. L’appuntamento con il centrocampista del Manchester sarà rinviato alla prossima estate.

Witsel-Juventus, i bianconeri dicono no: prende corpo la pista Zakaria

La bocciatura nei confronti di Witsel è da attribuirsi all’età avanza del giocatore, aspetto non in linea con le nuove idee societarie bianconere. Detto questo, occhio al possibile affondo bianconero su Zakaria, centrocampista svizzero in forza al Borussia Monch.

Zakaria piace anche alla Roma e a diverse squadre di Premier League, ma la Juventus potrebbe anticipare la concorrenza mettendo sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 6 milioni per assicurarsi il centrocampista già a gennaio (scadenza contratto giugno 2022).