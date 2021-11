L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juve ha lasciato diversi strascichi. Adesso il portoghese è “accusato” di aver fatto ombra a Dybala.

Molto probabilmente l’approdo mondiale dell’Italia dovrà passare da Cristiano Ronaldo. I play-off mondiali hanno infatti inserito gli azzurri nello stesso mini-girone del Portogallo. Se l’Italia batterà la Macedonia del Nord e il Portogallo la Turchia allora l’undici di Mancini dovrà “passare sul cadavere” di CR7 per raggiungere il mondiale.

In previsione di questo scontro play-off, Ronaldo torna quindi al centro della stampa sportiva italiana. Anche se in realtà, soprattutto dalle parti di Torino, non erano mai finite le polemiche e i what if. Ronaldo è stato un bene per la Juve?

Secondo il collega Gianni Balzarini, intervistato da JuventusNews24 l’apporto di Ronaldo ha sicuramente danneggiato un calciatore in particolare: Dybala. “Avere Ronaldo è un merito, un di più. Ma è innegabile che che, quando prendi Ronaldo, questi a sua volta voglia prendersi tutta la scena.”

“Dybala senza Ronaldo può solo maturare”

Il discorso del giornalista è chiaro: l’aver avuto come compagno di squadra un campione come Ronaldo ha rallentato la crescita di Dybala. “E’ stato di ostacolo alla possibile crescita di Dybala dal punto di vista caratteriale e di immagine.”

Balzarini però conclude con una nota positiva: “Ad oggi ho invece visto un ragazzo diverso, che sembra essersi calato nel ruolo di leader. Anche perché, diciamolo, non c’è più Ronaldo a fargli ombra. Il rinnovo se lo merita tutto!”