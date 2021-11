“Ramo secco da tagliare”: Juve, Balzarini distrugge il bianconero

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato ai microfoni di ‘Juventusnews24.com’ della situazione che sta vivendo Ramsey alla Juve.

Il momento che Ramsey e la Juventus stanno attualmente vivendo insieme non è certamente dei migliori. Il centrocampista, infatti, pur dimostrando le proprie qualità con la sua nazionale, ovvero il Galles, non riesce a trovare continuità nelle fila dei bianconeri.

Proprio questo pomeriggio, in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha infatti parlato della sua indisponibilità per Juventus-Atalanta che si giocherà domani alle ore 18. Non solo il tecnico ha però parlato di lui, dal momento che anche il giornalista di ‘Mediaset’, Gianni Balzarini, ha espresso il suo pensiero in modo anche molto diretto.

Juve, Balzarini su Ramsey: “Ramo secco da tagliare”

Intervistato da ‘Juventusnews24.com’, Gianni Balzarini ha parlato della situazione di Aaron Ramsey: “La Juve deve fare una rivoluzione a fine stagione, tagliare via i rami che si sono seccati. Tra i giocatori sacrificabili metterei sicuramente Ramsey, che in Nazionale sta benissimo, offre grandi prestazioni, poi torna a Torino e ha continui infortuni che non gli permettono di aiutare i compagni sul campo. La Juve deve darsi una svegliata, deve cambiare molto“.

“Questo – ha continuato Balzarini – però non significa diventare subito vincenti. Ora la rivoluzione più che mai ci vuole. A gennaio però mi aspetto poco. Sento parlare di Vlahovic, ma faccio fatica a credere che Commisso voglia rinforzare una rivale a stagione inoltrata, mentre so che Zakaria è un affare che potrebbe concretizzarsi molto presto“-