Shock Juve: indagata per falso in bilancio. Perquisizioni a Torino e a Milano

Grana in casa Juve. Perquisizioni ed indagini in casa bianconera da parte della Procura di Torino che ha emesso un comunicato.

Non solo i problemi di campo per la Juve di Andrea Agnelli. La società bianconera, quotata in borsa, ha ricevuto la visita della Guardia di finanza nel club. La Procura di Torino fa sul serio ed ha richiesto determinati documenti che vede coinvolti il presidente Andrea Agnelli, il vice Pavel Nedved e l’ex direttore sportivo Fabio Paratici. Coinvolti altri tre dirigenti dell’area finanziaria.

Da tempo la Juve viene monitorata per la questione plusvalenze, ma già in diverse occasioni è stato appurato come sia davvero difficile accusare le società di calcio. Per i calciatori in questione la Juve è indagata ‘per plusvalenze da 50 milioni di euro’. Lo riportano il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport.

Juve, il comunicato esatto della Procura di Torino

Nelle ultime ore la Procura ha fatto chiarezza con un comunicato stampa che spiega le accuse precise al club bianconero. Ecco quanto titola:

“Dal pomeriggio odierno, su ordine della Procura, militari della Guardia di finanza stanno eseguendo perquisizioni locali presso le sedi di Torino e Milano della società Juventus. I militari sono stati incaricati di reperire documenti ed altri elementi utili relativi ai bilanci societari approvati negli anni dal 2019 al 2021 e con riferimento alla compravendita di diritti alle prestazioni sportive dei giocatori, sia alla formazione dei bilanci”.