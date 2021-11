“Vanno alla deriva”: Juventus, che attacco dall’ex bianconero

Tardelli attacca la Juventus dopo la figuraccia rimediata martedì in Champions League sul campo del Chelsea. Bordate ad Allegri.

Più che un attacco, delle vere e proprie bordate. Marco Tardelli, in un’intervista rilasciata al quotidiano ‘La Stampa’, ha analizzato la sconfitta rimediata dalla Juventus martedì in Champions League sul campo del Chelsea detentore del trofeo. Una prestazione deficitaria sotto tutti i punti di vista che, secondo l’ex giocatore bianconero, getta pesanti ombre sul prosieguo della stagione della squadra di Massimiliano Allegri.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Tardelli attacca la Juventus dopo la figuraccia in Champions

“È incapace di trovare quella continuità che pure speravamo avesse finalmente riacciuffato in campionato. Giocatori bianconeri assenti in fase di attacco e a centrocampo. In fondo, può sembrare un paradosso, ma la difesa è forse sembrato il settore migliore”. A mancare, per Tardelli, è un giocatore in grado con il suo carisma e le sue capacità tecniche di guidare i compagni al di là delle difficoltà. Un ruolo svolto, negli ultimi anni, da Cristiano Ronaldo e che in teoria ora spetterebbe a Paulo Dybala.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, il colpo dal Sassuolo che non indovinerete mai

“Mi sembra una squadra senza idee, senza un leader in campo e soprattutto senza un fuoriclasse che possa determinare nonché nascondere i problemi di un gruppo che sembra ormai andare alla deriva”. Sabato la Juventus, a -11 dalla coppia di testa composta dal Milan e dal Napoli, affronterà l’Atalanta in una sfida di cruciale importanza. Altre figuracce non saranno tollerate dal club, che non a caso ha già iniziato a muoversi in vista del mercato di gennaio. Servono punti: la Juve deve ritrovarsi.