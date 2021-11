“Non è disponibile, ha un problema”: Allegri, il punto sugli infortunati

Massimiliano Allegri ha fatto il punto degli infortunati in conferenza stampa. Pochi dubbi e tanti rientri: si svuota l’infermeria.

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sugli infortunati. Ecco uno stralcio di quanto dichiarato durante l’incontro con i giornalisti: “De Ligt nella difesa a tre? No, per il momento proseguiamo con la difesa a quattro. Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi hanno lavorato con la squadra. Anche Mattia De Sciglio sarà disponibile martedì. Giorgio e Berna sono a disposizione già per domani. Ramsey, invece, non è disponibile. Stanno rientrando tutti piano piano, siamo i buone condizioni fisiche”.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus, Allegri in conferenza

Poi prosegue: “Che cosa ha Ramsey? Ha un problema al flessore che ha rimediato al rientro con la Nazionale. Lui non sarà a disposizione. Dybala, invece, è in buona condizione. Credo che partirà da titolare contro l’Atalanta”.

LEGGI ANCHE >>> Inter, primo ‘acquisto’ per Inzaghi: firma entro il prossimo weekend

“Pellegrini sta crescendo, ma non ho ancora deciso se giocherà lui o Alex Sandro. Avere dei giocatori giovani in buone condizioni potrebbe essere un vantaggio, anche se Alex Sandro non ha fatto una brutta partita col Chelsea. Kulusevski sta un po’ meglio, ieri avevo un fastidio. Vedremo come starà domani, a Roma ha giocato bene”.