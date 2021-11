“Nove in quarantena”: Lipsia, caos senza precedenti

Continua il caos Covid per il RB Lipsia. Altri sei sono risultati positivi, portando il totale dei positivi a nove, tra calciatori e staff tecnico!

Il Covid rischia di essere un bel problema per il RB Lipsia. Oltre naturalmente a tutte le limitazioni sanitarie che comporta, il virus sta letteralmente falcidiando la rosa biancorossa, costringendo il club a fare i conti con ben nove positività.

Dopo le positività del portiere e capitano Gulácsi, del tecnico Marsch e di un altro membro dello staff tecnico, si sono aggiunte, nella giornata di oggi ben altre sei positività dopo la trasferta a Brugge.

Il nuovo giro di tamponi ha portato, come comunicato dal club, alla positività di Willi Orban, Yussuf Poulsen e Hugo Novoa. Positivo anche l’allenatore dei portieri Frederik Gosling e, nonostante non fossero in trasferta in Belgio, anche Mohamed Simakan e un altro membro dello staff.

Lipsia, contro il Bayer Leverkusen con la rosa decimata

Il Lipsia, dopo aver messo in regolare quarantena i positivi, è ora in contatto costante con le autorità sanitarie locali. La gara con il Leverkusen non è a rischio, ma il pericoloso aumento dei contagi in Germania fa si che il match si giocherà a porte chiuse.

Nel Land della Sassonia i numeri sono infatti preoccupanti e misure restrittive saranno prese non solo per quanto riguarda la Bundesliga, ma anche per quanto riguarda la Champions. Anche il match contro il Manchester City sarà infatti a porte chiuse.