Napoli, il prossimo colpo di De Laurentiis arriva dalla Germania

Il Napoli guarda in Bundesliga per rafforzarsi nella prossima finestra del mercato. Nel mirino c’è Uduokhai dell’Augusta.

Le ultime defezioni hanno fatto riflettere il Napoli. In Europa League il tecnico Luciano Spalletti ha dovuto rinunciare a 6 giocatori tra infortuni e positività al Covid, rimediando la seconda sconfitta consecutiva dopo quella patita in campionato domenica per mano dell’Inter. Ecco il presidente Aurelio De Laurentiis ha iniziato a prendere in considerazione l’idea di effettuare qualche acquisto nella prossima sessione del mercato.

Napoli, De Laurentiis mette Uduokhai nel mirino

In particolare, stando a quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, piace molto Ohis Felix Uduokhai dell’Augusta. Si tratta di un difensore centrale in grado di giocare, all’occorrenza, anche a sinistra e nella posizione di centrocampista centrale. Il prezzo si aggira intorno ai 16 milioni tuttavia il club tedesco si è detto disposto a rivedere al ribasso le proprie pretese economiche. Il giocatore, in questa stagione, ha totalizzato soltanto 3 presenze in Bundesliga a causa di un infortunio che finora lo ha obbligato a saltare 10 partite.

Oltre a lui, il Napoli segue pure il centrocampista Florian Neuhaus del Borussia Mönchengladbach, sceso in campo finora invece in 12 occasioni (2 reti per lui). Trattative che De Laurentiis proverà a concretizzare già a gennaio. Poi, resta da vedere cosa accadrà con Lorenzo Insigne il cui contratto come noto scadrà a giugno. Il Napoli valuta le prossime mosse, il futuro incombe.