“Non vogliamo che…”: l’annuncio di Leonardo che gela Donnarumma

Arriva un annuncio importante da parte di Leonardo, annuncio che potrebbe condizionare i prossimi mesi di Gigio Donnarumma

Non sarà Zidane il prossimo allenatore del Psg. Non adesso, non ora. Fiducia a Pochettino nonostante le perplessità sul rendimento dei francesi con lui in panchina. L’annuncio del dirigente Leonardo è chiaro: “Non vogliamo che Pochettino se ne vada”. Dunque, fiducia all’ex guida del Tottenham, ma porte comunque aperte a Zidane che, secondo Leonardo, resta un ottimo allenatore che ha già dimostrato, alla guida del Real Madrid, tutte le sue qualità.

Donnarumma e l’annuncio di Leonardo

Come l’avrà presa Donnarumma? Forse non bene. Semplice supposizione ma dettata dal suo minutaggio e da un impiego sempre modesto e relativo. Per Pochettino, Keylor Navas è il titolare. Per l’ex Milan diverse presenze, ma non troppe, non tutte. L’alternanza continua. Cinque in campionato e sette complessive. Ha giocato decisamente di più Navas. Non aveva queste aspettative Donnarumma, che sperava di diventare subito protagonista.

Poteva accadere anche con Zidane di giocare poco, vero, oppure poteva andargli peggio, dato che Navas era il suo riferimento a Madrid, ma spesso le gerarchie cambiano e Donnarumma, in cuor suo, forse sperava nel cambio in panchina per ripartire da ‘zero’ e conquistare la fiducia del nuovo allenatore. Invece dovrà mettersi in fila e attendere ancora una volta il proprio turno.