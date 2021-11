Ronaldo senza pace: la brutta “sorpresa” con cui dovrà convivere

Cristiano Ronaldo avrà un nuovo allenatore al Manchester United: Rangnick. Ma il rapporto tra i due potrebbe risentire di una vecchia dichiarazione.

Il Manchester United, dopo l’ennesimo progetto a vuoto, ha deciso di affidarsi a Ralf Rangnick. Il suo sarà un rapporto di lavoro ad interim. La certezza del contratto è infatti solo fino a fine stagione.

Come ogni tecnico subentrante sarà chiamato a dare una svolta e ad invertire le prestazioni negative della precedente gestione. Naturale che ciò potrebbe pesare sul rapporto con i calciatori, anche loro chiamati ad un’inversione di rotta.

Rangnick poi è un tecnico che ha sempre puntato molto sui giovani e su un calcio per certi versi “moderno” e “corale”. Ne sono esempio sia l’Hoffenheim della promozione in Bundesliga sia il Lipsia. Situazioni molto diverse rispetto ad uno United composto da tanti campioni, spesso in là con gli anni. E proprio con uno di questi, forse quello più importante, Ronaldo, la convivenza dovrà fin da subito essere serena.

“Ronaldo troppo vecchio” galeotta la dichiarazione del 2016

Nel 2016 Rangnick aveva già avuto modo di rapportarsi a Ronaldo. Non da allenatore, naturalmente, ma a distanza, usando il portoghese come metro di paragone rispetto alla sua rosa. Alla domanda su chi avrebbe preferito tra Messi e Ronaldo, Rangnick, all’epoca DS del Lipsia, rispose spiazzando tutti: “Nessuno, troppo vecchi!”

Fa specie sentire di un Ronaldo, all’epoca solo 31enne e quindi nel pieno della forma calcistica, bollato già nel 2016 come “vecchio”. Chi sa cosa penserà adesso Rangnick di fronte ad un Ronaldo 36enne che potrebbe ritrovarsi spesso e volentieri a risolvergli le partite?