PSG, il nuovo acquisto si pente: “Premier League all’orizzonte”

Georgino Wijnaldum potrebbe lasciare il PSG e decidere di tornare in Premier League: in Francia continua a non essere felice.

Il PSG è sempre in cerca di grandi campioni per puntare a diventare la squadra da temere maggiormente in Europa. Per questo motivo solo tra il mese di luglio e di agosto del 2021 sono arrivati insieme Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos e Lionel Messi. Uno tra questi, però, non molto tempo fa ha rilasciato parole che hanno spiazzato molti tifosi: Wijnaldum, infatti, non sarebbe felice al Paris Saint-Germain. Possibile allora che si concretizzi un suo ritorno in Premier League.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

PSG, Wijnaldum potrebbe lasciare la Francia e tornare in Premier League

Secondo quanto riferito da ‘TeamTalk’, Georgino Wijnaldum continuerebbe a non essere felice al PSG. Il centrocampista, ex Liverpool, è arrivato nel club francese a parametro zero il primo luglio del 2021. Il suo contratto scadrà solo il 30 giugno del 2024 ma non si esclude una sua possibile partenza prima del tempo.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, la cronaca di Sampdoria-Verona 3-1

Il giocatore, infatti, vorrebbe ritrovare il clima della Premier League e, secondo ‘TeamTalk’, l’olandese starebbe sperando in una chiamata e quindi in un interessamento dell’ormai ricchissimo Newcastle che potrebbe acquistare il suo cartellino. L’idea per il giocatore sarebbe quella di partire già a gennaio e il nuovo fondo arabo, Pif, potrebbe riportarlo in Inghilterra senza troppi problemi.