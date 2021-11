DIRETTA Sampdoria-Verona: segui la partita LIVE

Tutto pronto per Sampdoria-Verona, match della quattrodicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 15:00.

Sta per iniziare Sampdoria-Verona, match della quattordicesima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto per il fischio di inizio allo stadio Luigi Ferraris di Genova: si gioca alle 15:00. Roberto D’Avera ospita l’Hellas Verona di Igor Tudor. I padroni di casa cerca i tre punti per provare a mettere a segno la seconda vittoria consecutiva ed uscire dai bassifondi della classifica di Serie A: i blucerchiati hanno conquistato 12 punti fino ad ora in campionato. Gli scaligeri, invece, sono decisamente più tranquilli visto il nono posto in elenco generale ed i 19 punti portati a casa fino a questo punto della stagione. La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN. A dare il via alla partita sarà il signor Maggioni di Lecco. Al VAR, invece, la coppia formata dal signor Banti e dal signor Baccini.

Sampdoria-Verona, le formazioni ufficiali

Sampdoria, 4-4-2: Audero; Bereszynski; Ferrari, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Verre, Thorsby; Caputo, Quagliarella.

Verona, 3-4-2-1: Montipò; Dawidowicz, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.