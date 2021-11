Tutto pronto per Empoli-Fiorentina, match della quattrodicesima giornata di Serie A 2021/2022. Si parte alle ore 15:00.

Sta per iniziare Empoli-Fiorentina, match della quattordicesima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto pronto per il fischio di inizio allo stadio Carlo Castellani di Empoli: si gioca alle 15:00. Aurelio Andreazzoli ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il derby toscano, in programma alle ore 15:00, promette spettacolo. Italiano cerca i tre punti per restare agganciato alla zona Europa: i viola hanno conquistato 21 punti fino ad ora in campionato. I padroni di casa, invece, navigano a metà classifica grazie ai 16 punti conquistati fino a questo punto. La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN. A dare il via alla partita sarà il signor Sacchi di Macerata. Al VAR, invece, la coppia formata dal signor Giacomelli e dal signor Preti.

Empoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

Empoli, 4-3-1-2: Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Ricci, Henderson; Di Francesco; Cutrone, Pinamonti. All.: Andreazzoli.

Fiorentina, 4-3-3: Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara. All.: Italiano.