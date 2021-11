Calciomercato, il mister sgancia la bomba: “Haaland e Mbappé insieme…”

Il Real Madrid, nella sessione estiva del mercato, punterà forte su Haaland e Mbappé: a confermarlo è stato oggi l’allenatore Ancelotti.

Il nuovo stadio verrà inaugurato a fine 2022. Un momento storico che il Real Madrid intende celebrare al meglio avendo in campo due delle principali stelle del calcio mondiale, ovvero Erling Haaland e Kylian Mbappé. Si profila quindi una sessione del mercato estivo rovente per il club, come confermato dal tecnico Carlo Ancelotti durante un’intervista concessa al ‘Corriere dello Sport’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Il Real Madrid punta Haaland e Mbappé: la conferma di Ancelotti

“Per luglio Florentino Perez ha intenzioni serissime” le parole dell’allenatore, tornato sulla panchina dei Blancos per sostituire Zinedine Zidane. Un rientro alla base inatteso, considerando la poco esaltante stagione vissuta lo scorso anno all’Everton (decimo posto e addio alla qualificazione alle coppe europee. Al Real Madrid, invece, le cose stanno andando in maniera diametralmente diversa: primo posto a quota 30 punti (uno in più rispetto alla Real Sociedad) frutto di 9 vittorie, 2 sconfitte ed una sola sconfitta. Già conquistata, inoltre, la qualificazione alla prossima fase della Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Real Madrid, il sacrificio per il colpo dell’estate: pronto un maxi esodo

“L’offerta del Madrid è stata una fantastica sorpresa, anche se non avevo mai perso i contatti con il club. Dipendesse da me, resterei a vita, non esiste un posto migliore di questo per fare calcio e per vivere. Al Real – ha spiegato Ancelotti – è tutto così uguale e immutabile, l’unica cosa che cambia sono gli allenatori. Gli stessi fisioterapisti, gli stessi magazzinieri, gli stessi giornalisti, la stessa visione, la stessa urgenza di grandezza nonostante i danni finanziari prodotti dalla pandemia”. Ora, l’obiettivo è vincere tutto. Poi, in estate, arriveranno i fuochi d’artificio. “Di quelli, parliamone più avanti” ha detto sorridendo Ancelotti.