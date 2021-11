Balotelli, serata con l’ex Napoli: spuntano le foto in rete

Squalificato in campionato, Balotelli ha trascorso una serata a mangiare kebab e dolci turchi insieme a un altro ex della Serie A.

Autore di 5 gol e 2 assist in 13 presenze, a 31 anni Mario Balotelli sta cercando in Turchia l’ennesima rinascita di una carriera contraddistinta da alti e bassi. Accasatosi in estate all’Adana Demirspor, al momento 9° nella Süper Lig turca dopo 14 giornate, è tornato a far parlare di se anche in chiave Nazionale.

Il difficile momento che stanno passando i centravanti azzurri, da Immobile a Belotti passando per Raspadori e altri, ha spinto qualcuno a chiedersi se non fosse il caso di ripensare a Balotelli. Che in effetti in Turchia sta facendo bene in campo riuscendo allo stesso tempo a restare fuori dalle critiche.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Adana Demirspor’un yıldız futbolcuları Mario Balotelli ve Gökhan İnler, kente özgü boru kebap yiyip Türk tatlılarının tadına baktı. (İHA) pic.twitter.com/EccKyBMFxC — Spor Arena (@sporarena) November 26, 2021

Balotelli, serata a tutto kebab insieme a Inler

Super Mario in Turchia viene trattato come una vera e propria star dai media locali. I quali lo hanno fotografato durante una serata divertente a ridosso di una partita che comunque l’attaccante italiano non avrebbe potuto disputare in quanto squalificato. Con lui anche Gökhan Inler, dal 2007 al 2015 in Italia con le maglie di Udinese e Napoli e oggi suo compagno di squadra all’Adana.

LEGGI ANCHE>>>Il gesto di Elkann durante Juve-Atalanta non è sfuggito

L’attaccante italiano è stato ospite di uno dei più rinomati ristoranti della città. Il proprietario, dichiaratosi suo grande fan, ha organizzato per lui un vero e proprio banchetto a base di una particolare specialità di kebab a cui sono seguiti alcuni dolci tipici. Una serata divertente immortalata dai numerosi fotografi presenti.

Assente dopo il giallo rimediato in casa dell’Altay, Balotelli ha visto i suoi compagni pareggiare 0-0 contro il modesto Kasimpasa, 19° in campionato e a rischio retrocessione. Un’occasione sprecata per gli uomini guidati da Vincenzo Montella e anche per Super Mario. Che potrà però riprendere il suo percorso di rinascita nel prossimo turno in casa del Trabzonspor primo in classifica. Missione possibile?