Il gesto di Elkann durante Juve-Atalanta non è sfuggito

Con la Juventus nel caos dentro e fuori dal campo John Elkann ha voluto far sentire la vicinanza della famiglia al cugino Andrea Agnelli.

Al centro delle indagini di un’inchiesta che vuole approfondire la concretezza delle numerose plusvalenze effettuate negli ultimi anni in sede di mercato, in crisi in campionato dopo un 4° posto acciuffato per i capelli e oggi distante ben 11 punti (con una gara in più) da quella vetta che è stata abituata a frequentare per quasi un decennio, la Juventus vive oggi un momento di grande difficoltà.

Secondo quanto riporta Tuttosport, il presidente Andrea Agnelli sta cercando comunque di tenere la barra dritta. E prima della sfida di ieri contro l’Atalanta allo Stadium avrebbe personalmente rassicurato la squadra. Un discorso che sarebbe servito per affrontare al meglio la Dea, comunque uscita dal campo dei bianconeri con 3 punti al termine di una gara certo non spettacolare.

In tutta questa situazione caotica non è sfuggito il gesto di John Elkann. La sua presenza nelle tribune dello Stadium, proprio di fianco al cugino Andrea, rappresenterebbe la vicinanza della famiglia al presidente bianconero e al club oggi più che mai nel caos. Un segnale forte.

L’inchiesta in corso non può fare altro che turbare l’ambiente-Juve, già in difficoltà dopo le mancate rivoluzioni con Sarri e Pirlo, il brusco addio di Cristiano Ronaldo e un inizio di stagione da incubo. Resta da vedere quanto basteranno le rassicurazioni per uscire da una situazione così difficile. A giudicare da quanto visto in campo ieri contro l’Atalanta una ripresa rischia di non essere così scontata.