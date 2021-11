Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo la Roma di Mourinho ed il Torino di Juric.

Per la Roma è arrivato il momento di raccogliere i frutti di un momento particolare, apparentemente superato con il lavoro di un allenatore che ha saputo cogliere il meglio da una situazione complicata. La sconfitta nel derby, quella contro il Bodo Glimt, poi le polemiche ed una situazione molto tesa in casa giallorossa.

Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Scendono in campo la Roma di Mourinho ed il Torino di Juric. Venezia, altro campanello di allarme, poi i successi col Genoa ed in Conference League, che hanno ridato un po' di umore all'ambiente. Serve, però, potare avanti con continuità un trend positivo e non rischiare di andare incontro a qualche altro scivolone.

Di contro, però, c’è un Torino che nonostante un avvio complicato di stagione, si è ritrovato nel segno di un allenatore che ha saputo rimettere in moto una macchina che sembrava pronta a fermarsi definitivamente. La squadra granata proverà a dare continuità alla vittoria conquistata contro l’Udinese.

