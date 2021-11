“Ben dieci ore di…”: inchiesta Juventus, spuntano i dettagli

Nella giornata di sabato i pm che indagano sulle plusvalenze della Juventus hanno interrogato per ben 10 ore il DS Federico Cherubini.

L’inchiesta che rischia di stravolgere il calcio italiano, e che coinvolge in prima persona la Juventus e numerose operazioni di mercato definite “sospette”, prosegue senza sosta. È Repubblica a riportare che nella giornata di ieri i pm hanno convocato in procura il direttore sportivo bianconero Federico Cherubini.

Subentrato in estate a Fabio Paratici, di cui era il braccio destro, Cherubini è stato interrogato per ben 10 ore a proposito dei trasferimenti che riguardano 282 dei 322 milioni di euro contabilizzati dal club negli ultimi tre anni. E se prossimamente saranno sentiti anche gli altri dirigenti Maurizio Arrivabene, Giovanni Manna e Paolo Morganti, sembra scontato che a macchia d’olio l’inchiesta coinvolgerà anche i club che sono stati coinvolti nelle operazioni “a specchio” che coinvolgevano scambi di giocatori.

Inchiesta Juventus, spunta anche l’operazione CR7

All’attenzione della Procura di Torino, sempre secondo quanto riporta Repubblica, anche il rapporto tra la Juventus e Cristiano Ronaldo e alcuni sospetti “mandati fittizi” a procuratori i cui pagamenti non sembrerebbero corrispondere alle operazioni concluse.

In una nota ufficiale la Juventus ha assicurato di essere pronta a collaborare con gli inquirenti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Il club bianconero ritiene “di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie. In conformità ai principi contabili e in linea con la prassi internazionale della football industry e le condizioni di mercato”.

Secondo i pm la Juventus, grazie soprattutto a Fabio Paratici oggi al Tottenham, avrebbe messo in piedi un vero e proprio “sistema” utile a far quadrare conti e bilanci e correggere le perdite degli ultimi anni, andando così a esporre ai soci una situazione economica non corrispondente alla verità. Tra gli indagati risultano anche il presidente Andrea Agnelli e Pavel Nedved, che sarebbero comunque stati a conoscenza di quanto avveniva.

Nelle prossime settimane vedremo come proseguiranno le indagini e quali altri club saranno coinvolti. Ma certo è che il calcio italiano trema. Ancora una volta.